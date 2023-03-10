ترحيب عُماني عراقي باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
رحبت كل من سلطنة عمان والعراق اليوم الجمعة، بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء سبع سنوات.
وفي قت سابق اليوم اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقا لبيان "سعودي إيراني صيني".
وقالت وزارة خارجية سلطنة عمان في بيان صادر عنها إن البلاد "ترحب بالبيان الثلاثي بين السعودية وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران".
بدورها قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن العراق "رحب بفتح صفحة جديدة بين إيران والسعودية بعد أن اتفقت الدولتان الجارتان على إعادة العلاقات".
ووجهت السعودية وإيران في بيانهما المشترك الشكر للعراق وسلطنة عُمان على استضافة المحادثات بين الجانبين في 2021-2022.
وتضمن البيان الثلاثي تأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، على أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما عام 2001.
ووقع البيان الثلاثي المشترك كل من علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.