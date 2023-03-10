ترحيب عُماني عراقي باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

رحبت كل من سلطنة عمان والعراق اليوم الجمعة، بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء سبع سنوات.

وفي قت سابق اليوم اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقا لبيان "سعودي إيراني صيني".

وقالت وزارة خارجية سلطنة عمان في بيان صادر عنها إن البلاد "ترحب بالبيان الثلاثي بين السعودية وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران".