إيران والسعودية تتفقان على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

كشفت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى لقاء جمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، مع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي مساعد بن محمد العيبان في العاصمة الصينية بكين.

وقالت الوكالة إن "إيران والسعودية اتفقتا خلال اللقاء على إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين في غضون شهرين"، مشيرة إلى أن اللقاء بين شمخاني والعيبان جرى يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية الرسمية أنه "عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/فبراير الماضي، بدأ الأدميرال شمخاني مفاوضات مكثفة مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، من أجل متابعة اتفاقيات رحلة رئيسي، من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي".