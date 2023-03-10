إيران والسعودية تتفقان على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
كشفت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين.
وأشارت الوكالة إلى لقاء جمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، مع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي مساعد بن محمد العيبان في العاصمة الصينية بكين.
وقالت الوكالة إن "إيران والسعودية اتفقتا خلال اللقاء على إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين في غضون شهرين"، مشيرة إلى أن اللقاء بين شمخاني والعيبان جرى يوم الإثنين الماضي.
وأوضحت الوكالة الإيرانية الرسمية أنه "عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/فبراير الماضي، بدأ الأدميرال شمخاني مفاوضات مكثفة مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، من أجل متابعة اتفاقيات رحلة رئيسي، من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي".
وأشارت الوكالة إلى أنه "في ختام هذه المفاوضات، تم اليوم الجمعة التوقيع على بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي و"وانغ يي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية".
وحسب الوكالة فإنه "نتيجة للمحادثات، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والوكالات في غضون شهرين، كما سيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء".