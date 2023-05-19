نائب رئيس دولة الإمارات يلتقي الرئيس السوري في جدة

وقد تناول اللقاء جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أن الشيخ منصور بن زايد نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات إلى الرئيس السوري.

وأعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد ومواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.