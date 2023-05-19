نائب رئيس دولة الإمارات يلتقي الرئيس السوري في جدة
التقى نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد على هامش أعمال القمة العربية العادية في جدة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد تناول اللقاء جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وذكرت الوكالة أن الشيخ منصور بن زايد نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات إلى الرئيس السوري.
وأعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد ومواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.