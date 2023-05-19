منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات المشارك في قمة جدة

وقالت الوكالة: "نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تعقد اليوم الجمعة، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وبحسب "وام" يضم الوفد الإماراتي، علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.