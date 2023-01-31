السعودية تتيح تأشيرة المرور للزيارة لجميع الجنسيات
قال علي اليوسف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية، إن تأشيرة المرور للزيارة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة من الخدمة.
وأضاف في تصريح له عبر قناة "الإخبارية" الحكومية أن هناك قائمة بالجنسيات المتاح لها الاستفادة من هذه الخدمة وهي متزامنة مع إصدار تذكرة السفر على الخطوط السعودية أو طيران ناس.
وتأتي تلك الخطوة من جانب وزارة الخارجية، حسب اليوسف، انسجاما مع رؤية المملكة 20-30 التي تتضمن في أهدافها زيادة عدد الزوار سواء العاديين أو القادمين لغرض السياحة أو العمرة أو الأغراض الأخرى.
وأكد المسؤول السعودي أن هذه التأشيرة السريعة تحقق الغرض الذي قدم المسافرون من أجله إلى المملكة العربية السعودية.
وهذه الخدمة مقدمة ضمن شراكة مع وزارة الخارجية ووزارات الحج والداخلية والسياحة وسدايا، التي تعمل بشكل تكاملي لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهل على القادمين إلى المملكة، وفق اليوسف.
يذكر أن السعودية أعلنت مؤخرا عن إطلاق نوع جديد من التأشيرات هي "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا، إلكترونيا" والتي يتم إصدارها بشكل سريع بمجرد حجز تذكرة طيران عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس.