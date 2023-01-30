السعودية.. تأشيرات مجانية تتيح لحاملها إقامة قصيرة
بدأت السعودية، اليوم الإثنين، إصدار تأشيرات مرور وإقامة قصيرة، مجانًا، ويتم الحصول عليها بشكل إلكتروني وفوري عند حجز تذكرة السفر عبر شركات النقل الجوي السعودية.
وتتيح التأشيرة الجديدة من نوعها الإقامة والتنقل في المملكة لمدة أربعة أيام، بما في ذلك أداء مناسك العمرة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
كما تتيح التأشيرة لحامليها حضور الفعاليات السياحية والترفيهية التي تقام في مختلف مناطق البلاد، وتمتد صلاحية التأشيرة الجديدة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ما يتيح لحاملها حجز تذاكر سفر في مواعيد متقدمة تناسب جدول سفرهم، متضمنةً "تأشيرة المرور للزيارة" الإلكترونية الجديدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن تأشيرة المرور للزيارة" مخصصة للقادمين جواً إلى المملكة، ويتم إصدارها بشكل إلكتروني بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على التأشيرة الجديدة يتم من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة جوًا عبر المنصات الإلكترونية التابعة لشركتي الخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.
والسعودية وجهة نشطة للأجانب الباحثين عن العمل من مختلف الجنسيات والتخصصات منذ عقود، بجانب كونها قبلة دينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يقصدون المشاعر المقدسة للحج والعمرة.
لكن البلد الخليجي يستهدف في السنوات القليلة الماضية، دعم قطاع السياحة والفعاليات الناشئة في البلاد عبر تشجيع قدوم السياح والزوار من مختلف دول العالم.
وبدأت المملكة منذ 2019 بإصدار تأشيرات سياحية ميسرة لاستقطاب سياح من مختلف دول العالم لأول مرة في تاريخها ضمن خطة حكومية للتحول لوجهة سياحية عالمية بالتزامن مع السماح لملايين الحجاج والمعتمرين الذي يزورون مكة والمدينة المنورة سنوياً بالتنقل في جميع أنحاء المملكة.
كما أتاحت الرياض منذ العام الماضي لمواطنيها، دعوة أصدقائهم من خارج المملكة، لزيارتها والتنقل بين مدنها بما في ذلك الأماكن المقدسة وأداء العمرة فيها، في تسهيل جديد لزيارة المملكة.