السعودية.. تأشيرات مجانية تتيح لحاملها إقامة قصيرة

بدأت السعودية، اليوم الإثنين، إصدار تأشيرات مرور وإقامة قصيرة، مجانًا، ويتم الحصول عليها بشكل إلكتروني وفوري عند حجز تذكرة السفر عبر شركات النقل الجوي السعودية.

وتتيح التأشيرة الجديدة من نوعها الإقامة والتنقل في المملكة لمدة أربعة أيام، بما في ذلك أداء مناسك العمرة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

كما تتيح التأشيرة لحامليها حضور الفعاليات السياحية والترفيهية التي تقام في مختلف مناطق البلاد، وتمتد صلاحية التأشيرة الجديدة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ما يتيح لحاملها حجز تذاكر سفر في مواعيد متقدمة تناسب جدول سفرهم، متضمنةً "تأشيرة المرور للزيارة" الإلكترونية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن تأشيرة المرور للزيارة" مخصصة للقادمين جواً إلى المملكة، ويتم إصدارها بشكل إلكتروني بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية.