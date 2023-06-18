بالأسماء.. أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة
أصدرت الكويت مرسوما يقضي بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إنه تم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
كما تم تعيين عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود. سعد حمد البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وتضمن المرسوم تعيين فهد علي الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما دخل الحكومة كل من د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزيرا للصحة، و د. أماني سليمان بوقماز وزيرا للأشغال العامة، و د. حمد عبدالوهاب العدواني وزيرا للتعليم، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، و محمد عثمان العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.
وتضمن المرسوم، تعيين مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية، و د. جاسم محمد الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتعيين فالح عبد الله الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان، و فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.