بالأسماء.. أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة

وتضمن المرسوم تعيين فهد علي الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما دخل الحكومة كل من د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزيرا للصحة، و د. أماني سليمان بوقماز وزيرا للأشغال العامة، و د. حمد عبدالوهاب العدواني وزيرا للتعليم، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، و محمد عثمان العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.

وتضمن المرسوم، تعيين مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية، و د. جاسم محمد الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتعيين فالح عبد الله الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان، و فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.