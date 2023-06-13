الكويت.. إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد بتشكيل حكومة جديدة

أعلن مساء اليوم الثلاثاء، في الكويت، عن إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "أمرٌ أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".