الإمارات تثمن الجهود الأممية والتركية في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، جهود الأمم المتحدة والجمهورية التركية في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وفقًا لما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس.

ورحّبت الإمارات بتمديد أطراف اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" والعمل بالاتفاق لشهرين إضافيين.

وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إلى أنّ تمديد اتفاقية تصدير الحبوب يعد خطوة إيجابية ستسهم في التخفيف من نقص الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.