محمد بن زايد يبحث مع نظيره البولندي جملة من القضايا الإقليمية والدولية
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البولندي أندجي دودا، العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية والدولية في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين استعرضا تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والإنسانية.
وقالت الوكالة، إن "الجانبين أكدا حرصهما على على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها".
وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإعلان عن مذكرتي تفاهم بين البلدين الأولى للتعاون في مجال الطاقة والثانية مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن تمنياته أن تكون زيارة الرئيس الضيف دفعة قوية للعلاقات بين البلدين
من جانبه، عبّر الرئيس البولندي عن شكره للشيخ محمد بن زايد على الدعم الإماراتي لبلاده في استضافة اللاجئين الأوكرانيين، مشيدا بالتطور الإيجابي في مسار العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية.
وحضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.