محمد بن زايد يبحث مع نظيره البولندي جملة من القضايا الإقليمية والدولية

وقالت الوكالة، إن "الجانبين أكدا حرصهما على على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإعلان عن مذكرتي تفاهم بين البلدين الأولى للتعاون في مجال الطاقة والثانية مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن تمنياته أن تكون زيارة الرئيس الضيف دفعة قوية للعلاقات بين البلدين