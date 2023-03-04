محمد بن زايد يجري مباحثات مع رئيسة وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مباحثات مع جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا التي تقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحثت خلال لقائي جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.. تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأضاف: "شهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي، والطاقة المستدامة، والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية".