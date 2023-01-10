البحرية الأمريكية تعترض سفينة تهرب أسلحة للحوثيين في خليج عمان‎‎

وكان وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن "تهريب الحرس الثوري للسلاح عبر زوارق الصيد لتوصيلها للموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة أصبح سلوكًا معتادًا".

وأشار المجيدي إلى أن "الحرس الثوري يعمل على التهريب بهذه الطريقة منذ عام 2005".

وتابع وكيل وزارة العدل اليمنية أنه "منذ 2017، كشفت تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشكل منتظم أن جماعة الحوثي تتلقى دعمًا دائمًا من إيران".

وأضاف أن "ما يعزز سعي إيران لتخريب المنطقة هو تزامن بين حملات تهريب السلاح وحملة إعلامية واضحة لتأكيد الولاء والتشابك بين ميليشيات إيران في المنطقة".