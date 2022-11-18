بعد الهجوم على ناقلة نفط.. طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن "السفينة وطاقمها بخير".

ووقع هجوم على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه نفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

من جهته، ذكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حينذاك في بيان "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، بتنا واثقين من أن إيران شنت هذا الهجوم على الأرجح باستخدام طائرة مسيرة".

وتدير الناقلة شركة "إسترن باسيفك شيبينج" ومقرها سنغافورة، وهي شركة تقول أسوشيتد برس إن المالك النهائي لها هو الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وبحسب موقع (مارين ترافيك) لتتبع الشحن البحري، فقد شوهدت الناقلة باسيفيك زيركون آخر مرة قبالة ساحل ليوا في سلطنة عمان صباح يوم الإثنين.

وغادرت ميناء صحار العماني بعد ظهر يوم الإثنين وكانت وجهتها ميناء بوينس آيرس في الأرجنتين.