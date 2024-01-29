"نزاهة" تعلن ضبط مسؤول سعودي بتهم فساد

كشفت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" في السعودية (نزاهة)، الأحد، عن ضبط مسؤول حكومي بتهم فساد فساد واستغلال وظيفي.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان رسمي، إنه "تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال".

وأضافت "نزاهة" أن المدني حصل "على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال".

يضاف إلى ذلك "قيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال"، بحسب البيان.

وحصل المدني كذلك "على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور".

وتابع البيان: "أقر شركاء المذكور بالشركة "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء".