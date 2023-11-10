تحقيق في مقطع منسوب لرئيس بلدية لندن حول المسيرات المؤيدة للفلسطينيين
نفى متحدث باسم رئيس بلدية لندن، صادق خان، صحة منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يُفترض أنه يظهر خان وهو يقول إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن تكون لها الأولوية على فعاليات يوم الهدنة.
وأكد المتحدث، وهو عضو في حزب العمال البريطاني، أن "المنشور زائف، وأن شرطة لندن وخبراءها في مكافحة الإرهاب على دراية بهذا المقطع الزائف الذي يجري تداوله وتضخيمه على وسائل التواصل الاجتماعي من جماعات يمينية متطرفة، ونحن نحقق في ذلك".
وقد يؤجج المقطع المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي التوتر في العاصمة، قبل يوم من خروج مسيرة ضخمة لإبداء التعاطف مع الفلسطينيين تتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المسيرة بأنها "استفزازية".
وتوجد مخاوف إزاء احتمال وقوع مواجهات عنيفة، إذ أشارت جماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف إلى أنها ستحمي النصب التذكاري للحرب (سينوتاف) خلال فعاليات يوم الهدنة الذي يحل غدا السبت.
وأثارت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، المقررة غدا السبت، خلافا سياسيا، بعد أن نشرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مقالا تهاجم فيه تعامل الشرطة مع المسيرة.