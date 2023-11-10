تحقيق في مقطع منسوب لرئيس بلدية لندن حول المسيرات المؤيدة للفلسطينيين

نفى متحدث باسم رئيس بلدية لندن، صادق خان، صحة منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يُفترض أنه يظهر خان وهو يقول إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن تكون لها الأولوية على فعاليات يوم الهدنة.

وأكد المتحدث، وهو عضو في حزب العمال البريطاني، أن "المنشور زائف، وأن شرطة لندن وخبراءها في مكافحة الإرهاب على دراية بهذا المقطع الزائف الذي يجري تداوله وتضخيمه على وسائل التواصل الاجتماعي من جماعات يمينية متطرفة، ونحن نحقق في ذلك".