قلق أممي حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنهم "قلقون للغاية حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إعدامات على ما يبدو من جانب القوات الإسرائيلية".
وجاء حديث تورك، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، خلال خطابه الافتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، غداة مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.
واستشهد 3 فلسطينيين إثر اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأطلقت مروحية إسرائيلية، فجر الاثنين، صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب وكالة "فرانس برس" والجيش الإسرائيلي.
وهذه هي المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي أحياء في الضفة الغربية، منذ عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.