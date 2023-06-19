قلق أممي حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنهم "قلقون للغاية حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إعدامات على ما يبدو من جانب القوات الإسرائيلية".

وجاء حديث تورك، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، خلال خطابه الافتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، غداة مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.