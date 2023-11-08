"واشنطن بوست": من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه "مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة شهرها الثاني، تبقى التساؤلات حول من سيتولى السيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب، بمجرد توقف الأعمال القتالية، دون إجابات واضحة".

وتطرقت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل ستشرف على الأمن العام في غزة لفترة غير محددة في أعقاب الحرب، وأشارت إلى أن تلك التصريحات دفعت كثيرين إلى التساؤل عن احتمال عودة الاحتلال البري للقطاع، على عكس التحذيرات الصادرة عن واشنطن وشركاء غربيين آخرين.

ووصفت الصحيفة تلك التصريحات بأنها "غير متوقعة وتتعارض بشكل صارخ مع تأكيد وزير الدفاع يوآف غالانت، سابقاً، أن الهدف الأساسي للحملة هو إزالة مسؤولية حماس عن حياة سكان قطاع غزة"، لافتة في الوقت نفسه إلى إشارة واشنطن لدور محتمل للسلطة الفلسطينية في تشكيل مشهد ما بعد الحرب في غزة.

وبعد شهر من الحرب، تقول الصحيفة إن مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة، ومحاصرة القطاع بالدبابات والمدفعية والقوات الإسرائيلية، يمثل المراحل الأولى لما قد يكون حرب مدن موسعة ضد حركة حماس.