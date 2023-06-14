صحيفة عبرية تكشف تفاصيل المشروع الاستيطاني الجديد في الضفة

وكانت آخر مرة وافقت فيها الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات سكنية في المستوطنات في كانون الثاني/ يناير الماضي. ثم قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد ذلك قررت الحكومة الترويج لـ 9409 وحدات سكنية في المستوطنات، بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية.

وتأتي الموافقة على النهوض بالوحدات الاستيطانية، في إطار خطوة إضافية وضعتها الحكومة مع المستوطنين، والتي كانت موجودة أيضًا في عهد إدارة ترامب سابقًا، والتي بموجبها تجتمع اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية كل 4 أشهر، وبعدها تتم الموافقة على بناء وحدات سكنية إضافية.

وتأتي موافقات البناء بعد إلغاء قانون "خطة الانفصال"، ونقل البؤرة الاستيطانية الدينية "حرميش" إلى أراض فلسطينية مصادرة، وهي خطوات أثارت انتقادات من الولايات المتحدة لدرجة استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن لاستطلاع الأمر.

ووفقًا للتقرير، يعمل سموتريتش إلى جانب وزيرة المهمات الوطنية أوريت ستروك، على صياغة آلية التنظيم التي ستستجيب لعشرات البؤر الاستيطانية فيما يعرف باسم "المستوطنات الصغيرة"، بالإضافة إلى المخططات الهيكلية للنقل والبنية التحتية والتحسينات التي من المتوقع أن تعززها الحكومة خارج الخط الأخضر.

وأشار الوزير سموتريتش، يوم أمس الثلاثاء، ضمنيًّا إلى نية الترويج لوحدات سكنية في المستوطنات في اجتماع حزبه "الصهيونية الدينية"، قائلًا: "إنني أحجم عن التطرق إلى القضايا السياسية الحساسة في العلن، لكن ستكون هناك أنباء سارة للتسوية والتنمية والتنظيم.. الاستيطان في الضفة الغربية جزء من دولة اسرائيل".

وبدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة لا تنظر إلى الخطوة الإسرائيلية بشكل إيجابي.. لقد أعربنا منذ فترة طويلة عن قلقنا بشأن البناء الإضافي في الضفة الغربية، ولا يهمنا رؤية خطوات من شأنها أن تجعل تنفيذ حل الدولتين أكثر صعوبة.. لسنا مهتمين بخطوات تزيد التوترات فقط، وسياستنا لم تتغير".