وسط تسلسل الإخفاقات.. ضباط إسرائيليون كبار ينتقدون الهجوم على الحدود المصرية

وجه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، انتقادات حادة بشأن الهجوم على الحدود المصرية، والذي قتل فيه ثلاثة جنود إسرائيليين، يوم السبت الماضي، حيث ما زالت تفاصيل الهجوم قيد التحقيق، وسيتم عرضها على رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب ضابط كبير، فإن كتيبة "عوتسفا أدوم حققت إنجازات عديدة في إحباط تهريب المخدرات، وهو ما تسبب في سوء فهم بأنه لن تكون هناك عمليات إرهابية في الساحة".

وأوضح أن "ذلك يؤلم بشدة، فالأجواء والدوافع لإحباط تهريب المخدرات، أضرت باليقظة العملياتية وإدراك احتمال وقوع هجوم إرهابي".

تخبط عسكري

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا" العبري، اليوم الإثنين، "تم وضع الجنود الثلاثة معًا في موقع حراسة لمدة 12 ساعة، دون الحصول على موافقة قائد الفرقة العميد إيتسيك كوهين".

ووفقًا لمسؤولين بالجيش، كان هناك موقف مشابه ليس بعيدًا عن نفس الموقف الذي وقع فيه الهجوم الخطير.

وانتقد مسؤولون في الجيش قرار وضع المواقع بالقرب من الحدود، وفي وضع غير مؤاتٍ عدديًا، حيث قالوا إنه بالقرب من الحدود لا توجد مواقع أساسية مثل مستوطنة أو نقطة عسكرية".

وسلط مسؤولو الجيش الضوء على تفاصيل جديدة من تلك الليلة الصعبة. وبحسب زعمهم، "بعد أن أطلق الشرطي المصري النار على الجنديين وقتلهما، سار باتجاه التلة القريبة، وبنى ما يشبه موقعًا بالحجارة واختبأ خلفه لنصب كمين للقوات المقاتلة.

وبمجرد وصول قائد الكتيبة العقيد عيدو سعد إلى منطقة المشتبه به، فتح الشرطي المصري النار وأطلق رصاصة باتجاهه؛ مما أدى إلى إصابة الجندي أوهيد دوهن بجروح خطيرة وتوفي فيما بعد متأثراً بجراحه".

وقالوا: "أذن قائد سلاح الجو باستخدام مروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو لمهاجمة الإرهابي بعد هبوط التشكيل، لكن قائد اللواء قرر محاولة إصابة الشرطي المصري بأسرع طريقة".

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية تجهزت بسرعة كبيرة، لكن قائد "الفرقة 80"، والقيادة الميدانية اتخذوا قرار الاشتباك مع الشرطي المصري وعدم انتظار التغطية الجوية؛ بهدف منع مزيد من الخطر الذي يشكله الجندي المصري على الجنود والمسافرين في المنطقة.

وقال مسؤولون بالجيش، اليوم الإثنين: "يجب التحقيق في الحادث، لكن كان من الصواب عدم إحضار بندقية من عيار 5.56 ملم مقابل بندقية كلاشينكوف، وإحضار قوة تابعة للجيش الإسرائيلي للتعامل معها دون تعريض القوات للخطر".