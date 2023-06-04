فرملة جزئية لطريق المخدرات.. ما مشهد مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية؟
تطرق تقرير عبري إلى المنطقة التي قُتل فيها الجنود الإسرائيليون الثلاثة، يوم أمس السبت، على الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي والشرطة نجحوا في قطع طريق المخدرات السريع من سيناء جزئيًا في العامين الماضيين في هذه المنطقة.
وقال إن "الإرهاب الإجرامي يؤدي إلى تبادل إطلاق النار كل ليلة تقريبًا، مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي والشرطة. إلا أنه تم تجديد الفناء الخلفي لإسرائيل، على طول حدود 220 كم مع مصر بين رفح وإيلات في العقد الماضي، بسياج جديد وهائل مع العديد من أجهزة المراقبة التي تكلف مليارات الشواكل، التي أوقفت المتسللين الأفارقة، لكنها لم توقف عمليات التهريب المعقدة والخطيرة في عمق صحراء النقب حتى لمدة أسبوع واحد".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، "تدر هذه الصناعة الإجرامية التي تهيمن على الجنوب، وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي والشرطة، نحو أربعة مليارات شيكل سنويًا (1.0665 مليار دولار) من بيع المخدرات، بما في ذلك الهيروين والحشيش، داخل إسرائيل. وبسبب انخفاض الأولويات الحكومية وانخفاض الميزانيات، احتفل المهربون بحوالي 400 عملية تهريب مخدرات ناجحة كل عام في المتوسط، بين عامي 2016 و2019؛ مما يعني أن التهريب يحدث كل يوم، وأحيانًا مرتين في اليوم".
نتنياهو يعلق
وبدوره، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بداية جلسة مجلس الوزراء على الهجوم على الحدود المصرية، قائلًا: "بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية، أود أن أبعث بالتعازي لعائلات جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا على الحدود المصرية".
وأضاف: "قلوبنا مع العائلات العزيزة التي دمرت عوالمها.. كلنا معهم في حزنهم العميق.. الحادث الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير مألوف وسيتم التحقيق فيه بدقة. أرسلنا رسالة واضحة للحكومة المصرية.. سيكون هناك تحقيق عميق كجزء من التعاون معهم".
أساليب جديدة لمكافحة تهريب المخدرات
وأوضح التقرير أنه "في القيادة الجنوبية والمنطقة الجنوبية للشرطة، نجحوا خلال العامين الماضيين، في وضع عدد من العراقيل أمام التدفق المستمر للمخدرات، باستخدام أساليب قتالية جديدة طوروها في الميدان، مثل الانتقال إلى فرقة من القوات السرية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة جديدة بمساعدة الشاباك، والشراء المحلي لعشرات الطائرات بدون طيار، والمركبات الصغيرة والسريعة بسبب التضاريس الصعبة، بشكل أساسي من عمليات تحويل الميزانية الداخلية، وبالتالي انخفضت الأرقام المقلقة من 70 طنًا من المخدرات المهربة إلى إسرائيل من سيناء في 2019 إلى 21 طنًا من المخدرات في 2021 بقيمة 1.2 مليار شيكل (320 ألف دولار).
ولفت إلى أن "التهريب الناجح انخفض بنحو النصف، حتى عندما تم حشد مروحيات القوات الجوية ووسائل مراقبة الدبابات للمساعدة في الحملة. وبالإضافة إلى ذلك، في العامين الماضيين، خفف الجيش الإسرائيلي قليلاً من التعليمات الخاصة بفتح النار، كما أنه سمح بإطلاق النار على المهربين المسلحين بالقرب من الحدود الغربية".
المحرك الاقتصادي
ووفقًا للتقرير، لا يزال المحرك الاقتصادي وراء أباطرة الجريمة الذين يسيطرون على النقب. فهم يزودون فرق التهريب بوسائل متطورة للرؤية الليلية، وحواجز من الأسلاك الشائكة التي يعدونها لعربات الشرطة والجيش، وأجهزة الراديو التي يصعب تعقبها، وفرق البحث والتسريب والعديد من الرشاشات والبنادق التي تطلق الرصاص على عناصر الشرطة المصرية كل ليلة تقريبًا، والذين يحاولون تعطيل التهريب".
وفي الوقت نفسه، ومع النجاح في صد فرع داعش من سيناء، تم توعية المقاتلين والضباط في منطقة الحدود مع مصر، وطلب منهم كل ليلة تعطيل وإحباط عمليات هدفها إجرامي.
وقالت الصحيفة، إن "سماع إطلاق نار متقطع من سيناء يمر كل صباح تقريبًا بشكل عرضي، وصباح أمس نالت أصوات إطلاق نار من الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون هناك".
منطقة مليئة بالمخاطر
وأوضحت أن "هذه مهمة عبثية في منطقة نائية، ولكنها مليئة بالمخاطر والتوترات، وهي مسألة ذات مغزى بالنسبة للجنود؛ لأن هناك عددًا قليلاً من الكتائب في الجيش الإسرائيلي يتعرض جنودها لإطلاق النار كل ليلة تقريبًا"، وهذا ما أدلى به الضباط الذين خدموا في الحرب الطويلة والمغلقة. والذين قالوا: "من يؤمّن منع التهريب يعلم أن المهربين المصريين سيكونون حذرين من إطلاق النار عليهم، رغم أن المهربين الإسرائيليين قد دهسوا بالفعل العديد من الجنود، لكن هناك شيفرة صمت تنص على عدم قيام المهربين بإيذاء جنود الجيش الإسرائيلي، لكي لا يوقظوا الدب من كمينه، واكتفوا بالنجاحات الجزئية لكلا الجانبين".
إحباط العمليات
واختتم التقرير بالقول: "ومع ذلك، استمر الاتجاه الإيجابي في العام الماضي أيضًا، ووفقًا للجيش الإسرائيلي، سجلت قواته العام الماضي 75 حالة تهريب مقارنة بالعشرات التي نجحت. ومنذ بداية عام 2023، تم إحباط 36 عملية تهريب من سيناء، و240 عملية تهريب أخرى".
وكانت كتيبة "الفهد" التي فقدت مقاتلين من أصل ثلاثة، صباح أمس السبت، مسؤولة عن نحو 70% من هذه النجاحات التي أسفرت عن مصادرة مخدرات غير مهربة قيمتها نحو 25 مليون شيكل (6.646 مليون دولار).