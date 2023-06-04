فرملة جزئية لطريق المخدرات.. ما مشهد مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية؟

وقال إن "الإرهاب الإجرامي يؤدي إلى تبادل إطلاق النار كل ليلة تقريبًا، مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي والشرطة. إلا أنه تم تجديد الفناء الخلفي لإسرائيل، على طول حدود 220 كم مع مصر بين رفح وإيلات في العقد الماضي، بسياج جديد وهائل مع العديد من أجهزة المراقبة التي تكلف مليارات الشواكل، التي أوقفت المتسللين الأفارقة، لكنها لم توقف عمليات التهريب المعقدة والخطيرة في عمق صحراء النقب حتى لمدة أسبوع واحد".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، "تدر هذه الصناعة الإجرامية التي تهيمن على الجنوب، وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي والشرطة، نحو أربعة مليارات شيكل سنويًا (1.0665 مليار دولار) من بيع المخدرات، بما في ذلك الهيروين والحشيش، داخل إسرائيل. وبسبب انخفاض الأولويات الحكومية وانخفاض الميزانيات، احتفل المهربون بحوالي 400 عملية تهريب مخدرات ناجحة كل عام في المتوسط، بين عامي 2016 و2019؛ مما يعني أن التهريب يحدث كل يوم، وأحيانًا مرتين في اليوم".