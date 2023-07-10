روسيا و"التعاون الخليجي".. خطة عمل مشتركة حتى 2028

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، أن روسيا ومجلس التعاون الخليجي، تبنيا بيانًا مشتركًا وخطة عمل تمتد حتى 2028.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي جمعه مع نظرائه في دول مجلس التعاون، إنه "تم اعتماد بيان مشترك وخطة عمل مشتركة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2023-2028".