روسيا و"التعاون الخليجي".. خطة عمل مشتركة حتى 2028
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، أن روسيا ومجلس التعاون الخليجي، تبنيا بيانًا مشتركًا وخطة عمل تمتد حتى 2028.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي جمعه مع نظرائه في دول مجلس التعاون، إنه "تم اعتماد بيان مشترك وخطة عمل مشتركة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2023-2028".
وأضاف أن "روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبران الحوار الاستراتيجي وسيلة جيدة لإعطاء زخم إضافي للتعاون التجاري وتعزيز التنسيق السياسي الثنائي والعلاقات متعددة الأطراف؛ من أجل تحقيق الاستقرار وحسن الجوار في هذه المنطقة".
وكانت انطلقت، في موسكو، بوقت سابق من اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.