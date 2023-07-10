لافروف: علاقاتنا مع دول الخليج مبنية على الشفافية والصراحة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن علاقة موسكو مع دول الخليج العربي مبنية على الشفافية والصراحة، مشيدًا بالعلاقات التي تربط روسيا مع منطقة الخليج.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي جمعه مع نظرائه في دول مجلس التعاون: "علاقاتنا مع دول الخليج مبنية على الصراحة والوضوح وعلى الاحترام المتبادل.. لقد نمت المؤشرات الاقتصادية مع دول الخليج بشكل كبير".

وأكد الوزير الروسي ترحيب بلاده بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حل سلمي طويل الأمد في اليمن، واعتبر لافروف أن" الدولار الأمريكي قد أثبت فشله في تأمين حقوق بعض الدول".

بدوره شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على أن المجلس "يتبنى سياسة متوازنة في العلاقات الخارجية".

وحول العلاقات مع إيران، أكد البديوي أن"هناك علاقات تاريخية مع إيران، ونأمل أن تترجم إيران أقوالها إلى أفعال".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي، أن مجلس التعاون "يتبنى سياسة متزنة"، مشيرًا إلى أن دول الخليج لها "شراكات مع دول مختلفة ونحن فخورون بأصدقائنا المختلفين"، مشددًا على ضرورة عدم "استخدام العملة في الضغط على الدول؛ لأن المتضرر هي الشعوب".

وقال البوسعيدي إن جميع الحاضرين في اجتماع اليوم، "توحدوا حول جدول الأعمال".