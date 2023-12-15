متحدث باسم "ميرسك" ينفي مزاعم الحوثيين بإصابة السفينة بطائرة مسيرة

قال متحدث باسم شركة ميرسك، الخميس، إن سفينة تابة للشركة "لم تصب"، وذلك ردا على إعلان ميليشيا الحوثي اليمنية أنها استهدفت سفينة تابعة لميرسك بطائرة مسيرة وأصابتها بشكل مباشر.

وأعلنت ميليشيا الحوثي في بيان مساء الخميس، أن قواتها البحرية نفذت "عملية عسكرية ضد سفينة حاويات (ميرسيك جبرلاتر) كانت متجهة إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".