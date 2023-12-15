ميليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف سفينة متجهة إلى إسرائيل

قالت ميليشيا الحوثي في بيان مساء الخميس، إن قواتها البحرية نفذت "عملية عسكرية ضد سفينة حاويات (ميرسيك جبرلاتر) كانت متجهة إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وأكدت في بيانها أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة لإسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية.

وجاء في البيان، أن ميليشيا الحوثي تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.