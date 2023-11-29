أمين عام الناتو يكشف عن زيارة مُرتقبة إلى الخليج العربي
كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن زيارة سُيجريها "في المستقبل القريب" إلى منطقة الخليج، وذلك من أجل "لقاء شركاء الناتو هناك".
وأشار في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، إلى أن الحلف لديه شراكة وثيقة مع العديد من الدول العربية في الخليج وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح ستولتنبرغ، في المؤتمر الذي جرى بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحضرته "إرم نيوز"، أن الحلف "لا يلعب دورًا نشطًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، لكنه أشار إلى أن "بعض الحلفاء نشطون بطرق مختلفة، إلا أن الناتو كمنظمة لا تشارك بشكل مباشر".
وذكر أن "إحدى رسائل الناتو هي أنه من المهم ألا يتصاعد هذا الصراع إلى صراع إقليمي أكبر"، ومضى قائلًا: إن "الرسالة الموجهة إلى إيران هي أنه لا ينبغي لهم استخدام أو الاستيلاء على عدم الاستقرار والصراع الذي نراه الآن لتصعيده أكثر، وعليهم كبح جماح وكلائهم - حماس وحزب الله".
وبين ستولتنبرغ أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن الحرب في الشرق الأوسط، مرحبًا بتمديد فترة الهدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي من شأنها أن تسمح بإغاثة سكان غزة وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.
وأعرب عن أمله أن يكون من الممكن تمديد فترة الهدنة بعد انتهائها، مؤكدًا أنه "يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني في جميع الصراعات، ويجب حماية أرواح المدنيين دائمًا".
وردًا على سؤال بشأن ما يدور حول "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة، قال ستولتنبرغ: "إن الوضع في غزة والحالة في أوكرانيا مختلفان من نواح كثيرة"، إذ "لم تشكل أوكرانيا أبدًا تهديدًا لروسيا، وأوكرانيا لم تهاجم روسيا قط"، على حد وصفه.
ونوه إلى أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كان غزوًا غير مبرر وغزوًا كاملاً لدولة أخرى، لذلك بالطبع، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس ضد هجوم غير مبرر والحفاظ على وحدة الأراضي"، مؤكدًا أن "دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس هو أمر يتفق عليه جميع الحلفاء".
وتحدث ستولتنبرغ عن أن الوزراء جددوا خلال اجتماعهم التأكيد على دعم الحلف لأوكرانيا، لافتًا إلى التحديات التي تمثلها الصين للأمن الأوروبي الأطلسي.
ونوه إلى أن الوزراء تناولوا أهمية الابتكار التكنولوجي، وجرت الموافقة على "أول استراتيجية كمية للناتو على الإطلاق"، ما من شأنه تعزيز قدرات الحلف وأمنه السيبراني.
وذكر أنه سيتم، يوم غدٍ الأربعاء، عقد أول اجتماع على الإطلاق على مستوى وزراء الخارجية في "مجلس الناتو وأوكرانيا"، مبينًا أنه من المقرر أن ينضم إلى الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.