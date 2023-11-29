أمين عام الناتو يكشف عن زيارة مُرتقبة إلى الخليج العربي

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن زيارة سُيجريها "في المستقبل القريب" إلى منطقة الخليج، وذلك من أجل "لقاء شركاء الناتو هناك".

وأشار في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، إلى أن الحلف لديه شراكة وثيقة مع العديد من الدول العربية في الخليج وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح ستولتنبرغ، في المؤتمر الذي جرى بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحضرته "إرم نيوز"، أن الحلف "لا يلعب دورًا نشطًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، لكنه أشار إلى أن "بعض الحلفاء نشطون بطرق مختلفة، إلا أن الناتو كمنظمة لا تشارك بشكل مباشر".

وذكر أن "إحدى رسائل الناتو هي أنه من المهم ألا يتصاعد هذا الصراع إلى صراع إقليمي أكبر"، ومضى قائلًا: إن "الرسالة الموجهة إلى إيران هي أنه لا ينبغي لهم استخدام أو الاستيلاء على عدم الاستقرار والصراع الذي نراه الآن لتصعيده أكثر، وعليهم كبح جماح وكلائهم - حماس وحزب الله".

وبين ستولتنبرغ أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن الحرب في الشرق الأوسط، مرحبًا بتمديد فترة الهدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي من شأنها أن تسمح بإغاثة سكان غزة وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.