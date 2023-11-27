حرب غزة تُلقي بظلالها على أجندة اجتماعات وزراء خارجية "الناتو"

ودعا ستولتنبرغ إلى تمديد فترة الهدنة، وهو ما من شأنه أن يسمح بإغاثة سكان غزة، "التي هي بأمس الحاجة إليها"، بحد وصفه، إلى جانب إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مؤكدًا أن "المعاناة، التي شهدناها تؤكد الحاجة إلى حل سياسي دائم".

وأشار إلى أن لـ"الناتو" حلفاء في منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الهجمات على الشحن التجاري، تؤكد خطر التصعيد، لكنه أكد أنه "يجب على إيران كبح جماح وكلائها".

وأوضح ستولتنبرغ أن اجتماع وزراء خارجية الحلف سيتناول غدًا "تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وخارجها، منوهًا إلى أن "روسيا أعادت الحرب إلى أوروبا".

ولفت إلى أن روسيا "تسعى إلى زعزعة استقرار ديمقراطياتنا، من خلال الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة وابتزاز الطاقة وحتى الهجرة"، منوهًا إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، قامت موسكو بتسهيل وصول المهاجرين إلى حدود فنلندا مع روسيا، مما أدى إلى إغلاق المعابر الحدودية".

وبين ستولتنبرغ أنه يجري "استخدام الهجرة كأداة للضغط على أحد الجيران وحليف الناتو"، مؤكدًا أن "الناتو" يتضامن مع حليفه فنلندا، كما رحب بمساعدة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في تعزيز حدود فنلندا.