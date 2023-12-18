مسؤول تونسي يكشف عن عقبات تمنع استرجاع أموال مجمدة في الخارج

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، إنّ "عقبات" سياسية وقضائية تحول دون استرجاع 90% من أموال بلاده المجمّدة في سويسرا، والتي كانت تتبع لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضاف عمّار في حوار مع صحيفة "لوتون" السويسرية، أن مجموع الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 69 مليون دولار أمريكي)، ولم يتم استرجاع سوى أقل من 10% من هذا المبلغ فقط.

واعتبر الوزير التونسي، أنه "من مصلحة الطرفين العمل سويًا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يتخذ أيضًا طابعًا سياسيًا، ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية وفق قوله".

وأشار إلى أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة على الأمد الطويل تقوم على إرساء شراكات، وخلق الثروة في دول المنشأ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني"، مؤكدًا التزام تونس بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب السويسري.

وأوضح الوزير، أنه" تم خلال السنة الحالية تسجيل 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا مقيمين في سويسرا بطريقة غير شرعية".

لكنه جدّد التأكيد على أن "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا، وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط، ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور".