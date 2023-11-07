إطلاق لقاءات تشاورية في جنيف لإنجاز المصالحة الوطنية الليبية
افتتح عضو المجلس الرئاسي في ليبيا، عبدالله اللافي الإثنين، اجتماعا تشاوريا بشأن المصالحة الوطنية في جنيف السويسرية، ينظمه مركز الحوار الإنساني، وذلك وسط مساع من المجلس لتحريك هذا الملف الذي هو من صلاحياته.
وبحث اللافي مع المشاركين وهم خبراء دوليون وباحثون متخصصون في الحوار وفض النزاعات، مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، خصوصا الجهود التي يبذلها المجلس من أجل تنظيم مؤتمر وطني جامع.
وقال اللافي بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن "المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه بملكية خالصة للشعب الليبي".
وأكد بيان للمجلس أن "المشاركين في اللقاء بحثوا كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية".
وكان المجلس الرئاسي قد بادر مؤخرا من أجل تحريك ملف المصالحة الوطنية الذي يخيم عليه الجمود منذ سنوات، وهو ملف يحظى بدعم من عدة أطراف ليبية فاعلة لكن لم يتم تحقيق تقدم فيه.
وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، حرباً أهلية تسببت بآلاف القتلى والمشردين واللاجئين، وسط ترقب لإتمام المصالحة الوطنية.