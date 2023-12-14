أبو مرزوق: هناك إساءة فهم لتصريحاتي حول اعتراف حماس بإسرائيل

أوضح القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، حقيقة تصريحاته التي اعتُبرت تلميحاً من الحركة بالاعتراف بإسرائيل.

وقال أبو مرزوق الذي يقيم خارج قطاع غزة، إن "هناك إساءة فهم لتصريحات إعلامية، وعليه أؤكد أن حركة حماس لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف في تغريدة عبر موقع "إكس": "حماس لا تقبل بالتنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، ونؤكد بأن المقاومة مستمرة حتى التحرير والعودة".

وفي تغريدة لاحقة، قال أبو مرزوق: "أود التأكيد أن عدة نقاط وعبارات مما جاء في مقابلتي مع موقع "المونيتور"، حُرفت ولا تعبر عن موقفي وموقف الحركة، الذي لا تغيير عليه".

وكان موقع "المونيتور" نقل عن أبو مرزوق قوله: إن "الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل، وعلينا اتباع الموقف الرسمي".