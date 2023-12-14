أبو مرزوق: هناك إساءة فهم لتصريحاتي حول اعتراف حماس بإسرائيل
أوضح القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، حقيقة تصريحاته التي اعتُبرت تلميحاً من الحركة بالاعتراف بإسرائيل.
وقال أبو مرزوق الذي يقيم خارج قطاع غزة، إن "هناك إساءة فهم لتصريحات إعلامية، وعليه أؤكد أن حركة حماس لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف في تغريدة عبر موقع "إكس": "حماس لا تقبل بالتنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، ونؤكد بأن المقاومة مستمرة حتى التحرير والعودة".
وفي تغريدة لاحقة، قال أبو مرزوق: "أود التأكيد أن عدة نقاط وعبارات مما جاء في مقابلتي مع موقع "المونيتور"، حُرفت ولا تعبر عن موقفي وموقف الحركة، الذي لا تغيير عليه".
وكان موقع "المونيتور" نقل عن أبو مرزوق قوله: إن "الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل، وعلينا اتباع الموقف الرسمي".
وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وفقاً لاتفاق أوسلو للسلام بين الجانبين عام 1993، والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، لكن حماس التي تأسست قبل الاتفاق بست سنوات لا تعترف بإسرائيل.
وأعلنت الحركة في وثيقتها السياسية المعدلة قبولها قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ذات المطلب الذي تطلبه السلطة الفلسطينية، لكن دون الاعتراف بإسرائيل.
وأكدت السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة أنها لن تقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس، قبل اعتراف الأخيرة بقرارات الشرعية الدولية ومن ضمنها الاعتراف بإسرائيل.
وبررت السلطة الفلسطينية موقفها بالخشية من فرض عقوبات دولية على السلطة الفلسطينية في حال مشاركة حماس بحكومة لا تعترف بإسرائيل.