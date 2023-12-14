تصريح استثنائي.. قيادي في حماس يتحدث عن إمكانية اعتراف الحركة بإسرائيل

اقترح مسؤول كبير في حماس أن تعترف الحركة التي تتخذ من غزة مقرا لها بإسرائيل كخطوة نحو إنهاء الانقسامات الطويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية.

وقال موسى أبو مرزوق وهو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع موقع "المونيتور": “عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية) اعترفت بدولة إسرائيل”.

وتحدث أبو مرزوق بنبرة حذرة تجاه إسرائيل بعد حوالي شهرين من قيام مجموعة من حماس بتنفيذ أكثر الأيام دموية في إسرائيل منذ المحرقة.

وأضاف أن "حماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المظلة المعترف بها دوليًّا لأغلب الفصائل الفلسطينية، اعترفت رسميًّا بـ"حق إسرائيل في الوجود" في 1993.

وفي المقابل قبلت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.