ملابس الشتاء شحيحة وثمنها باهظ.. البرْد يزيد الغزّيين إنهاكا

يواجه سكان قطاع غزة، تحديداً فئة النازحين منهم أزمة جديدة تتمثل في عدم توفر ملابس الشتاء، خاصة في ظل إغلاق المعابر التجارية، ونزوح السكان من منازلهم نهاية فصل الصيف، وعدم مقدرتهم على جلب أمتعة الشتاء.

ويبلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء بالقطاع نحو مليون و900 ألف فلسطيني، معظمهم من غزة وشمالها، ويتواجد العدد الأكبر منهم في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي لا يمكنها توفير الاحتياجات اللازمة لهذا العدد الكبير.

كما لا تتوفر لدى النازحين القدرة على شراء ملابس الشتاء نظراً للارتفاع الباهظ في ثمنها، وعدم توفر الأموال لديهم بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، علاوة على عدم توفر كميات تكفي لهم بالمحال التجارية.

معاناة كبيرة بسبب البرْد

بشأن ذلك، يقول محسن أبو حجر، وهو أحد النازحين من شمال غزة إلى مدينة رفح: "أنا وعائلتي نعاني الأمرين بسبب البرد القارس ودخول فصل الشتاء"، مشيراً إلى أنهم خرجوا من منزلهم بدون حمل الأمتعة الشتوية ظناً منهم أن الحرب لن تطول.

وأضاف أبو حجر لـ"إرم نيوز"، أن "العائلات النازحة لم تكن تتخيل أن الحرب ستمتد حتى فصل الشتاء، ونحن الآن نبيت في العراء ولا يوجد لدينا أغطية أو ألبسة تقينا من البرد"، مبيناً أن وضع النازحين صعب للغاية.

وقال: "بذلت جهداً في البحث عن ألبسة لأطفالي الخمسة يمكن أن تجلب لهم الدفء؛ إلا أنني لم أجد الملابس المناسبة لفصل الشتاء بالمحال التجارية"، مبيناً أن المعروض بالمحال قليل ولا يتناسب مع الأجواء الباردة.

وتابع أبو حجر: "كل ما يعرض بالمحال ملابس خفيفة لا تقي من البرد وباهظة الثمن، وبسبب النزوح توقفت أعمالنا وبتنا ننتظر المساعدات من المنظمات الإغاثية"، مشيراً إلى أن جميع أطفاله أصيبوا بنزلات البرد بسبب قلة التدفئة.