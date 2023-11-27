"The Intercept": سرقة أسلحة حساسة من القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

كشف موقع "The Intercept" الاستخباري الأمريكي، في تقرير له الأحد، أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا تعاني من سرقات الأسلحة والمعدات، مستندا إلى وثائق قال إنه حصل عليها حصريا، وتظهر "استهدافا ممنهجا للقوات الأمريكية من قبل الميليشيات في العراق وسوريا".

وأضاف: "تكشف التحقيقات التي انطلقت في الأشهر الأولى من العام الحالي سرقة العديد من أسلحة حساسة، بما في ذلك صواريخ وطائرات مسيرة، بينما لم تتمكن القوات الأمريكية في كلا البلدين من تأمين المعدات العسكرية هناك، ناهيك عن الأفراد في صفوفها".

وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي "وسط تصاعد وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تشنها الميلشيات العراقية على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، لإظهار تضامنها مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أميركي.