خبراء لـ "إرم نيوز": استهداف القواعد الأمريكية يهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط

في أول رد علني على عشرات الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، نفَّذت الولايات المتحدة سلسلتين من الضربات في العراق ضد مسلحين تدعمهم إيران، بعد إعلان فصائل مسلحة سُميت بـ"المقاومة الإسلامية" قصف قاعدة عين الأسد الجوية بـ"صاروخ باليستي قصير المدى".

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الضربات بأنها "دقيقة"، ردًا على الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران، لكنها لم توضح المنشآت المستهدفة، ما أثار إدانة واسعة داخل العراق، وجُددت الدعوات لانسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

الهدف من الضربات

تُشكل الهجمات الصاروخية ضد القواعد الأمريكية في العراق، ضغطًا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة لإسرائيل في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، حسبما ما يرى الخبير والباحث السياسي في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد مصالحة.

وبشأن الهدف من هذه الضربات، فإنها تأتي تأييدًا لموقف طهران من أوضاع غزة، بالإضافة إلى بث رسالة واضحة لواشنطن مفادها أن "الوجود الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط في وضع خطر، للانحياز الواضح لإسرائيل في الحرب الراهنة"، بحسب تقدير الخبير المصري في القضايا الدولية، أشرف العشري، في حديثه لـ"إرم نيوز".

وزادت تطورات الحرب في غزة من حدة الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية من فصائل عديدة في العراق وسوريا، ما جعل هذه الأهداف موضع خطر دائم وقابل للتوسع، وفق تصريحات الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية، الدكتور إياد المجالي لـ"إرم نيوز".

مكسب شعبي

وربطت الميليشيات المسلحة في العراق الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية، بدعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، وتقول هذه الميليشيات إن "الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن دعم الهجوم الإسرائيلي، إذا أرادت أن تتوقف هجماتها".

ويُعدُّ الدعم الأمريكي "غير المحدود" لإسرائيل، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي، سببًا في تغذية المشاعر المعادية لأمريكا في المنطقة، على أساس أن "الجماعات المسلحة في سوريا والعراق ولبنان الداعمة لإيران، ترى أن القصف الإسرائيلي المستمر، امتداد لعقود من السياسة الأمريكية الظالمة"، وفق صحيفة "ذا إنترسبت" الأمريكية.