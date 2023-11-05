تقرير: نصرالله نأى بنفسه عن حرب غزة خوفًا من الردع الأمريكي

اعتبر تقرير إخباري فرنسي، أنّ حزب الله اللبناني نأى بنفسه عن الصراع في غزة، "بسبب الردع الأمريكي من خلال إرسال الولايات المتحدة حاملتي الطائرات الراسيتين قبالة المنطقة، الأمر الذي أضعف خطاب أمينه العام حسن نصرالله يوم أمس الجمعة".

وقال التقرير الذي نشره موقع الإذاعة الفرنسية، إن "خطاب حسن نصرالله أمس، كان من أهم خطاباته منذ توليه منصب الأمين العام سنة 1992، حيث كان الجميع ينتظر إعلان الحرب من جانب الحزب، وجهز البعض حقائبهم وأغلقت العديد من المدارس أبوابها، في انتظار خطاب قد يغير مجرى التاريخ في بلد أصبح بالفعل على حافة الهاوية".

وتطرق إلى ما كتبته صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية اليوم، "ولد الجبل فأراً، حيث تبيّن أنّه في الوقت الحالي، لا يرغب الأمين العام لحزب الله في الانخراط أكثر في الصراع بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي".