بينها "طمأنة إسرائيل".. 3 رسائل بارزة في خطاب نصرالله

حظي خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي جاء بعد مرور ما يقارب الشهر على بدء حرب غزة، باهتمام المتابعين والمحللين، لاسيما في الأوساط العربية، حيث خضع الخطاب للتمحيص من زوايا عدة مختلفة، حملت في طياتها خيبات أمل عند البعض، في مقابل محاولات آخرين إضفاء أهمية على الخطاب لم تخل من المبالغة والمغالاة السياسية.

أما في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية وفي إسرائيل، فقد أثار الخطاب ارتياحا ورسائل طمأنة لإسرائيل حول عدم اشتراك ميليشيا حزب الله بالمعركة بشكل مباشر أو موسع، وإبقاء الجبهة الشمالية لإسرائيل على حالتها، واختصارها على بعض المناوشات والقصف غير المنتظم المتبادل، كما كانت منذ بداية الحرب، وهو ما ظهر في خطاب نصرالله الذي صرح بأن "تطور وتصاعد هذه الجبهة مرهون بأمرين، أولهما مسار وتطور الأحداث في غزة وثانيهما سلوك إسرائيل تجاه لبنان".

وبعيدا عن الخوض في محاور وتفاصيل الخطاب الطويل الذي كان محط انتظار وترقب من عديد الجهات، قال محللون، إن حسن نصرالله ركز على إيصال ثلاث رسائل لإسرائيل وأمريكا، وختم حديثه برسالة شعبوية موجهة لمناصريه وبعض الأوساط العربية.