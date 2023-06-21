تقرير عبري: هجوم مستوطنة "عيلي" أظهر الحاجة لـ"حل مؤقت" في الضفة

وقال التقرير، إنه "في الوقت الذي نوقشت فيه القضية الإيرانية أكثر من اللازم، فإن هجوم مستوطنة عيلي بالأمس، يتطلب التركيز على مشهد الضفة الغربية وشرح التعقيدات هناك. إذ بلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات الفلسطينية 28 إسرائيليًّا، مقارنة بـ 20 في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما إن عدد التنبيهات بشأن الهجمات ارتفع أيضًا مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الأرقام ما زالت لا تُذكر مقارنةً بأيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه "لا بدَّ من دعوة للاستيقاظ، فلا شيء مما حدث بالأمس يجب أن يفاجِئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالطبع وزير الدفاع يوآف غالانت. فقد مضى وقت طويل منذ أن قدم الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي تقييمه الذي بموجبه تم وضع علامة على منطقتين متفجرتين بشكل خاص هذا العام هما، الشمال - بسبب إيران وحزب الله، والضفة الغربية - بسبب تصاعد العنف الفلسطيني".

وبحسب الكاتب والمحلل العسكري في الصحيفة، يوسي يهوشع، "تلزم هذه التطورات إسرائيل بإجراء تقييم متجدد للوضع في السياسة المتبعة بشكل خاص تجاه حركة حماس في غزة، والتي تغذي العنف في الضفة الغربية، وتنعم بسلام في غزة وثروة من التنازلات الإسرائيلية"، وفق تعبيره.