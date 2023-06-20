مقتل فلسطيني و4 مستوطنين بإطلاق نار وسط الضفة الغربية

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد التقرير الأولي، أطلق فلسطينيون النار بالقرب من محطة في منطقة لواء بنيامين، بين نابلس ورام الله، وتم تحييد أحد المنفذين على الفور، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة مشتبه بهم آخرين".