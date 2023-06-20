مقتل فلسطيني و4 مستوطنين بإطلاق نار وسط الضفة الغربية
قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وفلسطيني خلال عملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 مستوطنين آخرين، وفق ما أعلن مصدر طبي إسرائيلي.
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن العملية وقعت في محطة محروقات عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد التقرير الأولي، أطلق فلسطينيون النار بالقرب من محطة في منطقة لواء بنيامين، بين نابلس ورام الله، وتم تحييد أحد المنفذين على الفور، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة مشتبه بهم آخرين".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية قولها، في بيان: "تأكدت وفاة أربعة أشخاص، وهناك أربعة جرحى آخرون، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في الهجوم.