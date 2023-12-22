في مراكز الإيواء.. أطفال وكبار يبحثون عن الحلويات للحصول على "بعض" الطاقة

وأضافت الريفي في حديثها لـ"إرم نيوز" أن الحياة داخل مراكز الإيواء شديدة السوء حيث أنهم لا يقوموا بتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين وما يتم توزيعه من مواد غذائية لا يكاد يكفي الأطفال، ومع تساقط الأمطار ودخول فصل الشتاء حيّز التنفيذ نعيش في الخيام حالة مآساوية من غرق للملابس والفراش والأغطية، الأمر الذي يجعلنا لا ننام لعدة أيام في انتظار جفافها.

وأوضحت أن المئات من الأطفال والكبار يتوافدون على هذه الحلوى في طوابير للحصول على قطعة صغيرة لسد جوعهم ومدهم بالطاقة، لا سيما وأن الدقيق اللازم لصناعة الخبز أصبح ثمنه أكثر من 10 أضعاف ثمنه الحقيقي، ولتوفير بعض المواد الغذائية في حال كانت موجودة لأيام أشد سوءًا، مؤكدة، أن اليوم الذي يأتي في غزة يكون أسوأ من اليوم الذي سبقه.

في حين قال الطفل يوسف وهو نازح من شمال غزة :" جئنا هنا بعد اشتداد القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا وطلب الجيش الإسرائيلي إخلاء المنطقة، نزحت مع عائلتي إلى أحد مراكز الإيواء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".