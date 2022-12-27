هل تعلق السلطة الفلسطينية "الاعتراف" بإسرائيل بسبب حكومة نتنياهو؟

تباينت آراء محللين سياسيين بشأن إمكانية تطبيق السلطة الفلسطينية لقرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الجديدة.

وأعلن المجلس المركزي، في فبراير/شباط الماضي، "تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان"، إضافة إلى "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع تل أبيب".

وقرر المجلس، في حينه، "إحالة هذه القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلفها بإعادة صياغة مؤسسات السلطة بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها"، فيما لم يتم تنفيذ هذه القرارات حتى اللحظة.

وحذرت السلطة الفلسطينية، خلال الأسابيع الماضية، من "خطورة حكومة نتنياهو على السلام في المنطقة"، معتبرة أن "الاتفاقيات الائتلافية التي عقدها نتنياهو مع زعماء الأحزاب اليمينية كارثية على ساحة الصراع".