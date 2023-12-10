مع اشتداد الخلاف.. إلى أين تسير العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل؟

تكررت خلال الأسابيع الأخيرة، التصريحات الإسرائيلية المهاجمة لشخص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصلت حد وصفه بـ"الفاسد"، بالتزامن مع الحرب في غزة.

ولا يعد هذا التوتر في العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل غير مألوف، لكن حجم الهجوم الإسرائيلي على غوتيريش يعد أمرًا غير معتاد.

ولا تريد إسرائيل من الأمم المتحدة، إدانة أيّ من ممارساتها خلال حربها على قطاع غزة التي أوقعت آلاف الضحايا والجرحى، وتضمنت "خرقًا" للقانون الدولي، بحسب مراقبين.

وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اعتبر أن غوتيريش "فاسد أخلاقيًّا ولا يستحق منصبه لأنه لا يدين الإرهاب".

وسبق ذلك، تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة تمثّل "تهديدًا للسلام العالمي".

وجاء هذا الهجوم، بعد طلب غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة.