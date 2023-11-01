سوناك يؤكد لنتنياهو أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف: "أكد رئيس الوزراء مجددا دعم المملكة المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

كما ذكر المكتب أن سوناك أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.