سيناتور أمريكي يقترح ضم المغرب للتدريبات العسكرية بالشرق الأوسط

اقترح عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور مارك كيلي، ضم المغرب إلى التدريبات العسكرية للقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت.

وقال موقع هسبريس، إن مقترح السيناتور الأمريكي جاء خلال تقديم مقترحات مشروع ميزانية الدفاع للجيش الأمريكي لعام 2024.

ويستعد مجلس الشيوخ لاستقبال التوصيات حول مشروع إعداد قانون ميزانية الدفاع للعام المقبل، وسط تزايد التهديدات التي تواجهها واشنطن منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتسارع "المد" الإيراني والصيني في إفريقيا والشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، قوله، إن "مقترح كيلي يأتي في ظل مخطط شامل يتعلق بالعمليات العسكرية في جل المناطق ذات التماس الجيو-سياسي والعسكري، التي تشكل حساسية كبيرة لواشنطن".