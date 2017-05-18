ردود فعل “رعاة شارابوفا” بعد إبعادها عن “رولان غاروس”

انتقدت شركة هيد راعية مضرب نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد قرار بطولة فرنسا المفتوحة برفض منح شارابوفا المصنفة الأولى عالميًا سابقًا بطاقة للاشتراك المباشر في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وعادت شارابوفا إلى ملاعب وبطولات التنس بعد انتهاء إيقافها الذي استمر لمدة 15 شهرًا بسبب مخالفة لوائح العقاقير في 2015 واستخدامها مادة ميلدونيوم في أبريل / نيسان الماضي وتوقع كثيرون ظهورها في بطولة فرنسا في ملاعب رولان جاروس الرملية في العاصمة الفرنسية.

وكان يوهان إيلياش الرئيس التنفيذي لشركة هيد لإنتاج مضارب التنس انتقد قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإضافة مادة ميلدونيوم التي أوقفت شارابوفا بسببها إلى قائمة المواد المحظورة رياضيًا دون اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة. وبعد رفض البطولة الفرنسية منح شارابوفا بطاقة اشتراك قال إيلياش وهو ملياردير سويدي إن قرار الرفض جاء نتيجة خطأ الوكالة العالمية التي أضافت المادة لقائمة المحظورات دون أية اختبارات أو فحوص مناسبة.

ونقلت صحيفة تايمز عن إيلياش “أؤيد تمامًا قرار البطولة (الفرنسية) الكبرى لأنني لا أعتقد أنه يجب منح مخالفي لوائح المنشطات بطاقات مشاركة مباشرة في البطولات.”

وأضاف إيلياش “وما يشعرني بخيبة أمل أيضًا هو أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لم تقم بعملها كما ينبغي أن يكون.”

وأردف إيلياش “الشيء الذي أعتقد أنه خطأ هو حقيقة أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سمحت لنفسها بتطبيق القاعدة دون أي شكل من أشكال التحقق أو إجراء أية فحوص معملية. وإذا أرادت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تكون لها أية مصداقية فإنه ينبغي عليها الالتزام بلوائحها هي.”

وأشار إيلياش إلى أن إيقاف شارابوفا جاء نتيجة “أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات نفسها خالفت قواعدها ولوائحها.”

وقال متحدث باسم الوكالة العالمية إن الوكالة اتخذت الخطوات والإجراءات المطلوبة كافة قبل إضافة ميلدونيوم لقائمة المواد المحظورة رياضيًا.

وأشار المتحدث “..وبعد مشاورات دقيقة ثبت أن مادة ميلدونيوم يستخدمها الرياضيون من أجل تحفيز الأداء.”

وأضاف المتحدث “انطبقت على مادة ميلدونيوم شروط الإضافة لقائمة المحظورات ومن بينها أدلة على استخدام الرياضيين لها بهدف تحفيز الأداء.. وتبقى المادة على قائمة المحظورات.”

وضمنت شارابوفا المشاركة في تصفيات بطولة ويمبلدون لكنها ستحتاج لبطاقة دعوة إذا أرادت دخول القرعة الرئيسة للبطولة مباشرة.