هل تتأثر مسيرة ماريا شارابوفا بالغياب عن رولان غاروس؟

انتقد ستيف سيمون، رئيس رابطة لاعبات التنس المحترفات قرار منظمي بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس” بعدم دعوة اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، التي عادت مؤخرا للمشاركة في البطولات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليها بسبب المنشطات.

وقال سيمون في بيان له “لقد انتهت العقوبة، لا يوجد سبب يجعل من عضو في برنامج مكافحة المنشطات مثل رولان غاروس، معاقبة لاعب بشكل أكبر من العقوبات المقررة”.

وأعلن منظمو رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام” في الموسم، أمس الثلاثاء أنهم لن يقوموا بإرسال دعوة لشارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، والفائزة مرتين بلقب البطولة الفرنسية التي تقام على الأراضي الرملية.

وقال برنارد جيوديسيلي فيرانديني رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس “قد يكون هناك بطاقات دعوة للعائدين من الإصابات ولكن لا يمكن أن تكون هناك بطاقات دعوة للعائدين من عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات”.

وأوضح جيوديسيلي فيرانديني قائلا “أشعر بأسف عميق لماريا ولجماهيرها”.

وتابع “قد يكون الأمر محبطا جدا، قد تشعر هي بإحباط شديد، لكنها مسؤوليتي، مهمتي أن أحمي المعايير العالية للعبة دون وجود أي شكوك حول النتائج”.

وكانت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات “جراند سلام” قد أنهت في نيسان/أبريل الماضي عقوبة الإيقاف لـ 15 شهرا، التي وقعت عليها بعد سقوطها في اختبار الكشف عن مادة “ميلدونيوم” المنشطة.

وفقدت شارابوفا بموجب هذه العقوبة جميع نقاطها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، ولهذا كانت تحتاج إلى دعوة خاصة من أجل المشاركة في البطولة الباريسية.

وتلقت اللاعبة الروسية مؤخرا دعوات للمشاركة في بطولات شتوتغارت ومدريد وروما، مما أثار انتقادات واسعة بين زميلاتها، اللاتي اعتبرن أن شارابوفا/30 عاما/ لا تستحق تلك الدعوات من أجل العودة للمشاركة في البطولات بعد تورطها في قضية منشطات.

وتقام بطولة رولان غاروس في الفترة ما بين يومي 29 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن جانبها، أكدت شارابوفا أن رفض منظمي رولان غاروس منحها دعوة للمشاركة في البطولة لن يعيقها عن المضي قدما في طريقها.

وأشارت اللاعبة الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنها ستستمر في طريقها بعد عودتها من الإيقاف، رغم العثرة التي واجهتها مع بطولة رولان غاروس والتي أعاقت تقدمها بعض الشيء.

وقالت شارابوفا “إذا كان هذا هو السبيل من أجل النهوض مجددا فأنا على استعداد تام لذلك في كل يوم، لا الكلمات أو المباريات أو التصرفات ستمنعني من الوصول إلى أحلامي العديدة”.

وبعد أن تلقت صدمة الرفض من بطولة رولان غاروس، تعرضت شارابوفا لعثرة جديدة عندما اضطرت للانسحاب أمس الثلاثاء من مباراتها أمام الكرواتية ميريانا لوشيتش باروني في منافسات بطولة روما للتنس بداعي الإصابة.