شقيقتا رونالدو ووالدته يزرن المتحف المصري (صور)

قامت أسرة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، بزيارة المتحف المصري ظهر اليوم الأربعاء.

وتضم أسرة رونالدو التي حضرت لمصر في زيارة سياحية، كلا من والدته وشقيقتيه وزوج والدته وصديقة والدته ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

وقالت كاتيا شقيقة اللاعب رونالدو باللغة العربية “أنا بحب مصر جدا”، وحرصت كاتيا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع معظم مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.

كما التقطت صورا مع الملك الذهبي توت عنخ آمون، ومقتنيات عصر الدولة الحديثة والوسطى وقاعة عصر العمارنة.

وكانت قد وصلت أسرة اللاعب أمس الثلاثاء إلى مطار القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من مدريد، حيث أنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم سريعا.