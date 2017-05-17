ريال مدريد ينجح في رفع الإيقاف عن ناتشو ضد سيلتا فيغو

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا عن رفع الإيقاف عن ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق، بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة إشبيلية الأخيرة.

ويلعب ريال مدريد ،يوم الأربعاء، ضد مضيفه سيلتا فيغو في المباراة الحاسمة المؤجلة من الجولة 21 من الليغا.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قبلت أخيرا استئناف ريال مدريد ورفعت البطاقة الصفراء الخامسة التي حصل عليها ناتشو ضد إشبيلية.

وتلقى ناتشو، الذي سجل هدفا بتنفيذ سريع لركلة حرة في الفوز 4-1 على إشبيلية، يوم الأحد، بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بعد حديث مع لاعب منافس ليتعرض للإيقاف لأنه الإنذار الخامس.

وأيدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني حصول ناتشو على البطاقة الصفراء، أمس الثلاثاء، ليلجأ ريال مدريد إلى لجنة الاستئناف كحل أخير.. وبالفعل نجح في مهمته.

ولدى ريال 87 نقطة مثل برشلونة المتصدر وحامل اللقب وسيكون بوسعه التقدم بثلاث نقاط والاقتراب من لقب الدوري لأول مرة في خمس سنوات إذا انتصر خارج الأرض على سيلتا.

ويفتقد ريال الثنائي بيبي وداني كارفخال بسبب الإصابة، كما يغيب جيمس رودريغيز وغاريث بيل.