سجن 8 أشخاص أدينوا بالتخطيط لهجوم خلال أولمبياد ريو

المصدر: ريو دي جانيرو ـ إرم نيوز

حكم على ثمانية رجال بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ونصف و 15 عامًا يوم الخميس، بتهمة التخطيط لهجوم تم إحباطه على أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.

ويأتي الحكم، الذي أصدرته محكمة في مدينة كوريتيبا بجنوب البرازيل، بعد إلقاء القبض على 13 شخصًا في عملية أطلق عليها “هاشتاغ” في تموز/يوليو عام 2016، قبل أسبوعين من بدء دورة الالعاب الأوليمبية. وتم الإفراج عن خمسة منهم بعد بضعة شهور.

وقالت السلطات إن المجموعة بدأت التواصل والتنسيق لشراء الأسلحة كما عبروا عن دعمهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المتطرف في محادثات على خدمة الرسائل الهاتفية “واتس آب”.

كما وجهت إليهم اتهامات بالبحث عن كيفية صنع قنبلة، أرادوا أن يزرعوها في دورة الألعاب، وكذلك محاولة شراء بنادق كلاشنيكوف من على الانترنت.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب، الذي جرت الموافقة عليه في البرازيل قبل بدء فعاليات أولمبياد ريو، بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا بحق الأشخاص المدانين بالتخطيط لهجوم إرهابي.