مهندس سعودي يبتكر فكرة للاستفادة من الأجهزة المحمولة في كأس العالم 2022

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

يسعى المهندس السعودي فيصل الفردوس، المتأهل إلى المرحلة النهائية من تحدي 22 (جائزة الابتكار الإقليمية التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث) حيث يعمل على الاستفادة من الهواتف المحمولة لتكون أحد الحلول لمساعدة الجماهير التي ستحضر بطولة كأس العالم قطر 2022 منذ لحظة وصولهم إلى الاستاد.

ويرى الفردوس، الذي أنشأ شركته في العام 2015 بهدف خلق حلول لأول بطولة كأس عالم تقام في الشرق الأوسط، في تحدي 22 فرصة لتحقيق وتطبيق أفكاره على أرض الواقع من خلال هذا الحدث الذي سيشهده المليارات.

وتحدث الفردوس عن الفكرة قائلًا “تقوم فكرة (نير موشين) على توفير تجربة استثنائية للجماهير باستخدام هواتفهم الذكية، حيث تجمع بين توفير التذاكر عبر الجوال، والتوجيه والملاحة في الأماكن المغلقة إلى جانب إمكانية توجيه الجماهير لمقاعدهم أو المرافق المختلفة داخل الاستاد. كما ستوفر الفكرة لمزودي الخدمات إمكانية إرسال إخطارات مرتبطة بالموقع الجغرافي ومزيد من الأدوات التحليلية وإعداد التقارير”.

ويسعى الفردوس إلى تقديم تجربة مميزة لجماهير كأس العالم 2022 من مختلف البلاد واللغات، حيث يأمل إلى استقطاب تلك الخدمات، التي قُدِّمت سلفًا في البطولات الكبرى في الولايات المتحدة، وتقديمها خلال البطولة لتكون كأس العالم قطر 2022 أذكى البطولات وأكثرها اتصالًا.

وأضاف الفردوس قائلًا: “تقوم الفكرة على افتراض استخدام معظم المشجعين للهواتف الذكية، وسيتم تخصيص هذا الحل لبطولة كأس العالم من خلال توزيع أجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة حول الملعب التي يمكن أن تتصل بالهواتف الذكية مما يمكنها من استخدام البلوتوث في الأماكن المغلقة، فعلى سبيل المثال سيكون من السهل للأصدقاء تحديد مواقع بعضهم البعض داخل الاستاد”.

وتابع “بمجرد أن يقوم المشجع بمسح تذكرته لدخول الملعب من خلال التطبيق ستصله رسالة شخصية لتساعده خطوة بخطوة داخل الاستاد سواء لتحديد أقصر وأسهل طريق للوصول إلى مقعده أو الوصول إلى المطاعم والمحلات وغيرها من المرافق”.

يسعى الفردوس، الذي اختارته مجلة “فوربس الشرق الأوسط” ضمن قائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعًا في المملكة العربية السعودية، إلى تطوير المنتج الأولي لفكرته خلال العام القادم كما يطمح لتنفيذه في استاد خليفة الدولي كمرحلة أولى.

وأكد المبتكر السعودي على أهمية مبادرة مثل تحدي22 لرواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، قائلًا: “مهما كانت روعة فكرتك أو مشروعك، من دون مبادرة مثل تحدي 22 تدعمك لتطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع سيكون من الصعب لتلك الأفكار الرائعة أن ترى النور. وليس أكثر أهمية في العالم من بطولة كأس العالم والتي بمبادرة مثل تلك المبادرات ستسهم في جلب الكثير من الفرص للشركات في المنطقة”.

وتعد فكرة “نير موشين” واحدة من 12 فكرة في مجال الإنترنت تأهلت إلى نهائي تحدي 22.

وتصدرت قطر قائمة الدول المتأهلة إلى الدور النهائي من تحدي 22 حيث نجحت 8 مقترحات من التأهل. في حين تأهلت من الأردن 5 مقترحات ومن السعودية 4 ومن مصر 3.

وتأهل مقترحان من كل من سلطنة عمان وتونس والإمارات. ونجح مقترح واحد من الكويت وآخر من المغرب في الوصول إلى الدور النهائي من التحدي.