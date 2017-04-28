رياضي ياباني يتعرض لاعتداء مفاجئ من سمكة (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي ـ إرم نيوز

نشر الفريق الياباني للتزلج على الماء “واسيدا واترسكي” على حسابه في تويتر فيديو يصور تعرض أحد أفراده لاعتداء مفاجئ من طرف سمكة أثناء قيامه بتمارينه اليومية.

فبعد لحظات قليلة من انطلاق القارب بالشاب “ميروكو” ، قفزت سمكة صغيرة من الماء وعضته بين فخذيه في لمح البصر؛ ما سبب له ألما حادا افقده توازنه، ورغم أن صوت المحرك في الفيديو كان يغطي على صراخ المصاب، إلا أن تعابير وجهه تعكس مدى ألمه.

الفيديو أثار الكثير من السخرية والنكات على مواقع التواصل رغم أنه لحادث خطير، وتمت مشاركته أزيد من 65 ألف مرة على موقع تويتر بعد بضع ساعات من نشره.