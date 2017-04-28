إيران توقف لاعبة كرة قدم بسبب خلعها الحجاب (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الخميس، فصل “شيوه أميني” أحد أعضاء المنتخب السنوي لكرة الصالات، بسبب نشرها صورًا على حسابها في “انستغرام” دون حجاب خلال مشاركتها في مباراة ودية خارج البلاد.

وذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، أن “المسؤولين في الاتحاد ووزراة الشباب والرياضة الإيرانية، أبلغوا لاعبة المنتخب النسوي لكرة الصالات شيوه أميني بقرار فصلها بسبب عدم ارتدائها الحجاب ونشرها صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس رياضة كرة القدم دون حجاب”.

وعلقت اللاعبة أميني على قرار فصلها قائلة: “بالنسبة للمسؤولين في بلادنا لا يهمهم الجوائز والميداليات التي نحصل عليها، ولا تهمهم الرياضة بالنسبة للنساء، بل كل همهم هو الحجاب، وهو أمر مؤلم للغاية”.

وأضافت أن “المسؤولين في الاتحاد الإيراني دائمًا ما يوجهون لي الانتقادات، حتى أنهم يشترطون أن ارتدي الحجاب في السفر الشخصي، ولا يحق لي اللعب مع الأولاد سواء داخل إيران أو خارجها”.

والتحقت أميني في صفوف المنتخب الإيراني النسوي لكرة الصالات عام 2000، وشاركت في مباريات داخل إيران وخارجها.

وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب و”الشادر” على النساء منذ عام 1979، ويشمل ذلك حتى أعضاء الوفود الأجنبية من النساء في كافة المجالات السياسة والسياحة والرياضة وغيرها.